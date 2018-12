Tüntetés

Országszerte voltak tüntetések kedden

Szombathelyen több mint ezren vettek részt a város Fő terén, a Városháza előtt tartott demonstráción kedden este. Az összes ellenzéki párt képviseltette magát, és békés volt a tüntetés, amelyet elsősorban a túlóratörvény ellen rendeztek, de felolvasták az öt pontot.



Sopronban is rendezvényt tartottak, az Index olvasója szerint 150-en vettek részt a tüntetésen, amit "már nem csupán a Rabszolgatörvény, hanem az Orbán kormány diktatúrája ellen is" tartottak. A rendezvény után mécseseket gyújtottak, amikből az "O1G" , illetve "Elég volt!" feliratokat rakták ki.



Budapesten a Kossuth téren folytatódott az elmúlt napok tüntetéssorozata, ám most csupán úgy kéttucatnyian lehettek.



Kaposváron 300-an tüntettek, írja a Népszava.hu. A Petőfi téri rendezvényen a Momentum, a Polgári Szabadság Platform, a Jobbik, az MSZP, a DK és az LMP politikusai vettek részt, majd fáklyás felvonulás után az Európa parkban folytatódott az esemény, ahol beszédeket mondtak politikusok.



Miskolcon is volt tüntetés, amely vonulással zárult. Közel 100-an a helyi Fidesz irodáig meneteltek, ahol beszédek hangzottak el.



Címlapfotó: Kormányellenes tüntetés az MTVA székháza előtt 2018. december 17-én. MTI/Mohai Balázs