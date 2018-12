Demonstráció

Magyarországgal van tele a világsajtó

2018.12.17

Részletesen foglalkozik a magyarországi tüntetésekkel a német nyelvű sajtó, amit a Privátbankár szemlézett. A Die Zeit azt írja: a Parlament előtt több mint 15 ezer ember demonstrált tegnap, és habár a szónokok békés tiltakozásra hívtak fel, néhány résztvevő nagyon dühösnek mutatkozott.



A német lap megjegyzi, hogy a tüntetők nem csak a túlóratörvény, hanem az Orbán-kormány más döntései ellen is felemelték a szavukat, és politikailag rendkívül heterogének: a tömegben ott vannak a „szélsőjobbos Jobbik” és a „baloldali és liberális ellenzéki pártok” hívei, valamint a szakszervezetek aktivistái és a CEU támogatói.„Ez az elmúlt több mint tíz év legnagyobb tüntetése” - írja a német lap.



Szintén nyilvánosságot biztosított az eseményeknek a Spiegel. A baloldali újság megjegyzi, hogy ez volt a negyedik tüntetés öt napon belül, vasárnap pedig minden korábbinál többen mentek ki az utcára. Demonstrációk voltak Győrben, Szegeden, Miskolcon és Debrecenben is.



Az osztrák Der Standard helyszíni tudósítást közölt az eseményekről. A szerző, Gregor Mayer szerint a mostani tüntetésekben több újdonság is van a korábbiakhoz képest: a résztvevők átlagban fiatalabbak, harciasabbak, és „szélsőjobbos jobbikosok” épp úgy támogatják őket, mint a szocialisták.



Ráadásul a demonstrálók nem csak a túlóratörvény, hanem a média „egységesítése”, a CEU elüldözése és a járványszerű korrupció ellen is tiltakoznak. A lap beszámolt arról is, hogy két ellenzéki képviselőt (Szél Bernadettet és Hadházy Ákost) hétfő délelőtt "kidobtak az állami televízió épületéből".



A New York Times tudósítója Patrick Kingsley szintén hírt adott erről Twitter-oldalán. Szerinte új helyzet állt elő: "Ez újdonság az Orbán-korszakban. Az elmúlt években (a magyar kormányfő) nagyrészt el tudta kerülni az ilyesfajta otromba erőszakot."



Az események több magas rangú nyugati politikust is reakcióra késztettek: Guy Verhofstadt, a liberálisok EP-frakcióvezetője például Simicska Lajos elhíresült mondatát hashtegelte Twitteren ("01G" = "Orbán egy geci"), és azt írta:



„Az embereknek elegük van Orbánból és a többiekből, készek visszavágni, és szabad médiát követelnek. Európában van a helyetek, barátaim, csak így tovább, magyarok.”



Eközben Michael Roth német államminiszter – ő szintén rendszeresen bírálja az Orbán-kormányt, decemberi budapesti útját pedig lemondta – egy magyar újságíró tweetjét osztotta meg: „Demokráciát, jogállamot, köztársaságot akarunk.”



A tüntetésekről egyébként a BBC mellett részletesen beszámoltak különböző politikai beállítottságú lapok, a többi közt a New York Times és a Fox News is.

Sőt, az elmúlt napok eseményeinek híre a világ "végére" is eljutott: Magyarországgal foglalkozott a brazil Globo, az argentin La Nacion is és az ausztrál The Australian is.