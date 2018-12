Demonstráció

Stop MTVA: eddig 9500-an írták alá a közmédia átalakítását követelő petíciót

hirdetés

Újra pörög az aHang petíciója, amely a választások után a közmédia átalakításáért indult — számolt be a szervezet hétfői közleményében, amiről a 24.hu közölt cikket.



A Mérték Médiaelemző Műhely által fogalmazott és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) által is támogatott szöveg 7 pontban sorolja fel, hogy milyen átalakítások lennének szükségesek ahhoz, hogy az MTVA valóban ellássa közmédia funkcióját.



Hozzáteszik: az aláírók most pár kattintással levelet is küldhetnek az aHang felületén Papp Dániel megbízott vezérigazgatónak, amelyben követelik az ellenzéki képviselők jogainak tiszteletben tartását, figyelmeztetnek az MTVA tájékoztatási kötelezettségéről a tüntetésekkel és követelésekkel kapcsolatban.



Mint írják:



Az elmúlt napokban újra kiderült, hogy az MTVA nem látja el közfeladatát: mind a tiltakozáshullámot kiváltó parlamenti eseményekkel, mind magukkal a tüntetésekkel kapcsolatban is folyamatosan álhíreket terjeszt, és még az épületében zajló eseményeket is elhallgatja a magyar emberek és a nemzetközi közvélemény elől. Az évi 80 milliárd forintból fenntartott közmédia épületéből ellenzéki képviselők élő videoközvetítéséből tudunk csak információkat, miközben tele a ház újságírókkal és operatőrökkel.