Oktatás

Fejleszti a beszédkészséget a népzene a pedagógusok szerint

A népzenei foglalkozások mindkét agyféltekét igénybe veszik, javítják az artikulációt és a mozgási képességeket, a gyermekek személyiségének egészét fejlesztik. 2018.12.16 11:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A sokéves tapasztalatok alapján a népzene javítja a kisgyermekek beszédkészségét, illetve felgyorsíthatja a megkésett beszédkészség kifejlődését - mondta az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában Tárnoki Erzsébet bölcsődei intézményvezető.



A szakértő hangsúlyozta, hogy a népzenei foglalkozások mindkét agyféltekét igénybe veszik, javítják az artikulációt és a mozgási képességeket, a gyermekek személyiségének egészét fejlesztik. A korosztályra szabott programoknak a szülők is hasznát vehetik, a nyilvános bemutatókon ezért ők is részt vehetnek - közölte.



A kedvező tapasztalatok miatt szakértők a gyakorlatok szélesebb körű, országos kiterjesztését javasolják. A népzenére épített foglalkozások a finommotorika és képzelőerő fejlesztése mellett közösségi élményt is adnak a legkisebbeknek - tette hozzá.