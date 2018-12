Demonstráció

Újabb demonstráció a Kossuth téren

A munka törvénykönyve módosítása miatt pénteken is ellenzéki tüntetés kezdődött a fővárosban, a Kossuth téren. 2018.12.14 19:19 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábbi tüntetések utáni előállításokról a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője pénteken nyilatkozott az MTI-nek.

Összesen 51 tüntetőt állítottak elő, 22-öt vettek őrizetbe a szerdai és csütörtöki budapesti demonstrációkkal kapcsolatban - erősítette meg a BRFK szóvivője. Csécsi Soma azt is elmondta: a tüntetéseken tizennégy rendőr sérült meg.



A BRFK szóvivője közölte: a szerdai tüntetéssel összefüggésben 35, a csütörtökivel kapcsolatban 16 embert állítottak elő.



A szerdai demonstráció után a rendőrök 13, a Központi Nyomozó Főügyészség 5 embert vett őrizetbe. A csütörtöki demonstrációval kapcsolatban négy ember van őrizetben.



Csécsi Soma elmondása szerint az előállítások indokai között garázdaság, rongálás, lopás, és hivatalos személy elleni erőszak szerepel.



A rendőrök előállítottak egy belga és egy német állampolgárt is, velük szemben a Központi Nyomozó Főügyészség jár el, hivatalos személy elleni erőszak miatt.



A csütörtöki tüntetéseken az előállítások mellett majdnem 300 embert igazoltattak, közülük 201 ember ellen közlekedési szabálysértési feljelentést tettek.



A szerdai tüntetéseken kilenc rendőr, csütörtökön pedig további öt sérült meg.



Az MTI úgy tudja, hogy a szerdai tüntetéseken előállítottak közül tizenegy ember büntetett előéletű (többi között lopás, garázdaság miatt).



A pénteki tüntetésen beszédeket tartanak, számos ellenzéki párt képviselője felszólalt.



Nem bízhatnak már a köztársasági elnökben a magyarok - mondta Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője.



Arról beszélt, hogy most végre összefogás van, jobb- és baloldali munkások mondják egyszerre, hogy nem, mert nem ezért volt a rendszerváltás, mert ha hagyják azt, amit a kormány akar, akkor a rendszerváltás is csak egy elvetélt kísérlet volt a nyugathoz felzárkózásra.



Kunhalmi Ágnes szerint először egységesnek kell maradni, a következő lépést pedig az EP-választások jelentik - írja a hvg.hu.



Donáth Anna, a Momentum Mozgalom alelnöke szerint a rendőröknek sokat kell túlórázni idén, és az ország minden részéről rendelték őket fel Budapestre a tüntetésekre.



Donáth Annát csütörtök este letartóztattak a rendőrök. Azt mondta, nem az a lényeg, hogy pont őt vitték be, mert nem ő egyedül volt érintett, és szerinte ez jogtalanul történt.