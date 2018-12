Demonstráció

Miért a rendőröket szidjátok?! - tették fel a kérdést

"Kérünk minden tüntető magyar állampolgárt, hogy gondoljon bele, az ő helyzetükbe is! A rendőri hívatás megvetése kellő ismeret nélkül, szegénységi bizonyítvány" - írták a Facebookon. 2018.12.14 15:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét állást foglaltak, mert úgy érezték, szükséges: Látjuk a neten közzétett élő videókat a tüntetésről, és halljuk a kommenteket! - tette fel a kérdést Facebook-oldalán a Zsaruellátó Központi Oldal.



"Miért a rendőröket szidjátok?!Értjük a tüntetés okát, de az eszközéit végtelenül elutasítjuk! Tényleg sörrel, kővel, naranccsal, szánkóval kell dobálni a rendőröket?! Mikor értitek már meg, hogy a rendőr a munkáját végzi?! Nem egy civil munkahelyen dolgoznak! Kőkemény szabályok vonatkoznak rájuk! Ez nem tud úgy menni, hogy letesszük a sisakot, 'oszt jó napot! Gondolkodjatok! És őket ne bántsátok, nem rájuk kell haragudni! Ha még nem voltál rendőr, legyél! Akkor majd megtapasztalod, hogy ugyanolyan ember ő is mint Te, és sokkal komolyabb, életre szóló következményeknek van kitéve, mint bármely civil!



Túlóra? Szerintem kár is belemenni.... Tízen x órás szolgálat után, folytatják a melót. Mert nekik is van családjuk, amiről gondoskodni kell! És mert van hivatástudatuk!



