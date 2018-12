Túlóra

Csak úgy engedték el a rendőrök a tüntetőket, ha előtte kamerába mondták az adataikat

MTI/Balogh Zoltán

Csütörtök este ismét tüntettek a rabszolgatörvény és a Fidesz ellen. A randőrök több csoportot is közrezártak és intézkedtek ellenük. Ami érdekes, hogy csak azután engedték el az embereket, hogy kamerába mondták az adataikat. Ez a 24.hu tudósításából derült ki.



Mindez már csak azért is furcsa, mert nincsen erre vonatkozó jogszabály, a rendőrök pedig csak annyit mondtak, hogy utasítást kaptak arra, hogy így járjanak el.



Arról is tájékoztatták a körbezárt embereket, hogyan tudnak majd fellebbezni a feljelentés, illetve az igazoltatás ellen is.