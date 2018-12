Túlóra

Pintér: a demokráciát rendbontók zavarták meg

Magyarország belügyminisztere operatív értekezleten értékelte a 2018. december 12-én a Budapest V., Kossuth téri be nem jelentett demonstráció tapasztalatait. Dr. Pintér Sándor a Kormány nevében köszönetet mondott a biztosításban résztvevő rendvédelmi állomány helytállásáért.



A miniszter rámutatott: a közelmúltban ilyen mértékű és intenzitású támadás nem ért magyar rendőrt. Azokat a rendőröket, akik testi épségük kockáztatásával még akkor is rendíthetetlen nyugalomról, türelemről tettek tanúbizonyosságot, amikor sorozatos támadás érte őket.



A miniszter leszögezte, a demokráciát rendbontók zavarták meg. Azok, akik arcukat elfedve összetévesztették a demokráciát a törvénytelenséggel, a szabad véleménynyilvánítás jogát az erőszakkal. Nem lehet ugyanis a demokrácia része az a tüntetés, amelyen durván megsértik a törvényeket, és amelynek biztosítása során kilenc rendőr szenved sérülést.



Dr. Pintér Sándor kifejtette, a rendőrség továbbra is biztosítja a békés gyülekezési jogot, de a fokozatosság, a szükségesség és az arányosság figyelembe vételével gátat fog szabni az erőszaknak. A miniszter egyértelművé tette: a törvényeket Magyarországon mindenkinek be kell tartania, a rendőrség elsődleges feladata a törvényes rend garantálása és biztosítása.