Ruby Rose magyar kórházba került: 'ez a legfélelmetesebb hely, ahol valaha jártam'

2018.12.13 15:59 ma.hu

Az Orange is the New Black című sorozatból is ismert színésznő november óta Budapesten forgat, és gyakran beszámol az Instagramon a fővárosban töltött mindennapjairól.



Ruby Rose most egy apró baleset miatt került kórházba, a fülébe szorult a füldugója, amit a forgatás alatt viselt a lövöldözés, és egyéb hanghatások miatt. Az első képhez azt írta, ez a legfélelmetesebb hely, amit valaha látott:



"Ha nem láttok többé, remélem, a belső szerveimet csodálatos emberek kapták meg."





De nem volt lenyűgözve a kórház felszereltségétől sem, konkrétan egy horrorfilm díszletében érezte magát:

Jogosan teszi fel a kérdést az Index, hogy vajon miket írt volna Rose, ha egy igazán lerobbant kórházba viszik, ezeket a képeket elnézve ugyanis tűrhető helyre került - írta a hvg.hu.