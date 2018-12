Demonstráció

Majdnem az ország karácsonyfája bánta a túlóratörvény módosítását

A rendőrök először a parlament főbejáratához vezető lépcsőnél kialakult tolakodásnál vetettek be könnygázt, ezzel viszont csak pár pillanatra tudták szétoszlatni a tömeget, amely ezután sokkal felháborodottabban és agresszívebben tért vissza. 2018.12.13 07:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Az agresszív tüntetők gyújtogattak és padokat rongáltak meg" - írja csütörtök hajnali fél egykor kiadott közleményében a rendőrség a Kossuth téri tüntetésről, ahol többször is könnygázt vetettek be. A rendőrség szerint ez utóbbit is a tüntetők provokálták ki. A 444.hu tudósítóinak beszámolói szerint a rendőrök először a parlament főbejáratához vezető lépcsőnél kialakult tolakodásnál vetettek be könnygázt, ezzel viszont csak pár pillanatra tudták szétoszlatni a tömeget, amely ezután sokkal felháborodottabban és agresszívebben tért vissza.



Ezt követően vonultak át a tüntetők a parlament déli kapujához. Itt, a parlament délkeleti sarkánál áll az ország karácsonyfája, amit szánkókból épített kerítés övez. Ez utóbbi remek alapanyagként szolgált dobáláshoz és gyújtogatáshoz, de a rendőrök szerint a tüntetők az ország karácsonyfáját is megpróbálták felgyújtani. "A rendőrök a keletkezett tüzet eloltották" - írják közleményükben, amihez helyszíni tudósítóink annyit tettek hozzá, hogy közben pedig biztos ami biztos le is könnygázaztak mindenkit a fa környezetében.

Mohai Balázs/MTI/MTVA

Szerdán a kormánypárti képviselők saját jogszabályaikat megsértve, házszabályellenesen erőszakolták át a parlamenten a túlóratörvény módosítását, amit az ellenzék egységesen, az elnöki pulpitus elfoglalásával próbált megakadályozni. Miközben a Parlamentben állt a bál, a Kossuth téren spontán tüntetés kezdődött. Napközben a Jobbik politikusai Schneider Tamás pártelnökkel és Gyöngyösi Márton frakcióvezetővel az élükön a Sándor-palotához vonultak, ahol petíciót adtak át Áder János köztársasági elnöknek. Ezzel párhuzamosan több párt a Kossuth térre hívta a híveit, ahova aztán a jobbikosok is visszacsatlakoztak.



A munkaidő végéig kis létszámú tüntetés hirtelen felduzzadt. A délutáni csúcsforgalomban már ezres nagyságrendben zárták el a Margit-hidat, aztán a körúton és az Andrássyn a Fidesz székházához vonultak. Itt már volt némi lökdösődés, de mielőtt a rendőrök oszlatni kezdhettek volna, tucatnyi egyetemista hátraarcot vezényelt, és visszavezette a tömeget a Kossuth térre, ahol fokozatosan egyre feszültebbé, majd az első könnygázazás után erőszakossá vált a tüntetés.