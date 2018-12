Ennyi

Theresa May megnyerte a bizalmi szavazást

Theresa May megnyerte a bizalmi szavazást

Az eredmény azt jelenti, hogy a Konzervatív Párton belül Theresa May ellen a következő tizenkét hónapban nem lehet újabb bizalmi szavazást kezdeményezni.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök megnyerte a saját pártja által ellene kezdeményezett, szerda este megtartott bizalmi szavazást.



A szavazást lebonyolító frakcióbizottság elnöke, Sir Graham Brady a kétórás voksolási procedúra és a szavazatok összeszámlálása után bejelentette, hogy a 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an szavaztak bizalmat a kormányfőnek, 117-en viszont a bizalmatlansági indítványra voksoltak.



A bizalmi szavazás kimenetelének eldöntéséhez a 317 fős frakció egyszerű többségének, vagyis legalább 159 tory képviselőnek kellett egységesen voksolnia.



Egészen az utolsó pillanatig úgy volt, hogy 315 konzervatív képviselő szavazhat, és így eredetileg 158 voksra lett volna szükség az egyértelmű eredményhez, de szerda este visszakapta szavazati jogát két olyan tory alsóházi képviselő is, akiket korábban fegyelmi ügyek miatt felfüggesztettek.



Az eredmény azt jelenti, hogy a Konzervatív Párton belül Theresa May ellen a következő tizenkét hónapban nem lehet újabb bizalmi szavazást kezdeményezni.