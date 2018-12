Demonstráció

Rabszolgatörvény: a német szakszervezetek is kiállnak a magyarok mellett

A Vasas Szakszervezeti Szövetség "Munkaidő, amely mellett élni is tudsz - legyen ez így Magyarországon is!" címmel közös nyilatkozatot kapott a német fémipari IG Metall, autóipari szakszervezetek és a Siemens összüzemi szakszervezeteitől - írja a Mérce.



A portálon olvasható nyilatkozatban - amelyet a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASzSz) által szombaton szervezett tüntetésen is ismertettek - a szakszervezetek szolidaritásukról biztosítják a magyar dolgozókat, emellett az országok munkakörülményei közötti fontos különbségekre hívják fel a figyelmet.



Felszólítjuk vállalataink vezetőit, hogy gondoskodjanak arról, hogy a magyar szakszervezetek az üzemekben kollektív szerződéseket és bérmegállapodásokat köthessenek, amelyek célja a jó fizetés és az egészséges munkafeltételek biztosítása. Felszólítjuk őket, hogy lobbi-tevékenységüket Magyarországon arra használják, hogy a szakszervezetek és a munkavállalói érdekképviseletek jogai és munkafeltételei javuljanak. Magyarországon a vonzó munkahelyek legjobb garanciája a megfelelő érdekvédelmi jogok és az autonóm kollektív szerződés megkötésének biztosítása - olvasható a nyilatkozatukban.



Emellett megjegyzik, hogy míg Magyarországon az árak szinte nyugat-európaiak, a bérek a német negyedéd-harmadát teszik ki - ennek megfelelően a munkások anyagi problémáit nem a túlórákkal kellene megoldani, hanem a bérek emelésével.



A német szakszervezetek emellett a hároméves elszámolási időkeretet is elfogadhatatlannak tartják.

Máshonnan is jött tiltakozás

A Mérce megjegyzi, hogy a Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf jegyezte módosítót a német szakszervezetek mellett múlt héten elítélte az egyik legnagyobb nemzetközi szakszervezet, az IndustriALL Global is. Európai szervezetük, a vasas szövetségese, az IndustriALL Europe december 6-7-én Pozsonyban tartott Kollektív Tárgyalás Konferenciáján a küldöttek szintén a magyarországi szakszervezeti követelések támogatása mellett döntöttek. 38 ország 177 szakszervezetének, valamint 7 millió dolgozó nevében az industriAll Európa visszautasítja a kormánypárt, a Fidesz által benyújtott módosító javaslatot, amely a lehetséges túlóra 400 órára emelését, valamint a munkaidőkeret 12-ről 36 hónapra emelését célozza - fogalmaztak a közleményükben.