Végre otthon

Várpalotai hintabaleset: 460 nap után hazatérhetett Krisztofer

Több mint egy év után végre hazatérhetett a kórházból Krisztofer, aki korábbi állapotához képest sokkal jobban érzi magát. 2018.12.07 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fiú tavaly szeptemberben szenvedett életveszélyes koponyasérülést, miután szétszakadt alatta a 33 méter magas kalapácshinta Várpalotán. Először Győrbe, majd egy budapesti rehabilitációs intézetbe szállították. Most egy szintén fővárosi intézetben töltött két hetet.



Szerdán közölték vele az orvosok, hogy végre hazamehet.



"Hálát adok az Istennek, hogy ez a nap is eljött. A baleset után közölték az orvosok, hogy a fiam nem marad életben, most pedig… Soha nem adtam fel a reményt, de voltak borzasztóan nehéz időszakok" - mondta el Dia, az édesanya a Borsnak Krisztofer holmijainak pakolása közben.



Kissé hátborzongató, de a fiú pont abban a ruhában indult haza, mint amiben kis híján az életét vesztette.