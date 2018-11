Tűzeset

Teljesen kiégett a DK központja - Gyurcsány támogatást kér

Teljesen megsemmisültek a Demokratikus Koalíció (DK) irodái a szombat délutáni budapesti tűzben - tájékoztatta a párt szóvivője, Rónai Sándor az MTI-t. A közlemény szerint a DK azt a tájékoztatást kapta, hogy a Teréz körúti tűz elsősorban az épület 5. emeletét érintette, ahol a párt irodái is voltak. A tető beomlott, falak dőltek ki, a berendezés elégett. A DK irodái teljesen megsemmisültek, az anyagi kár jelentős, senki nem sérült meg a tájékoztatás szerint. A katasztrófavédelem korábban az MTI-vel azt közölte, hogy kigyulladt egy négyemeletes irodaépület tetőszerkezete a főváros VI. kerületében, mintegy négyszáz négyzetméteren égett a tűz. A tűzoltók tíz járművel vonultak ki a helyszínre, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral oltották el a lángokat.

"Elképesztően jólesik, hogy mennyien kerestek minket a tűz óta. Nem győzzük felvenni a telefonokat és elolvasni az e-maileket, üzeneteket, amelyekben azt kérdezitek, hogy hogyan tudnátok segíteni, hova tudnátok nekünk utalni. Először is nagyon köszönjük, hogy ennyien gondoltok ránk, jó érzés ez most ezekben az időkben. Nem titok, hogy a DK központja teljesen megsemmisült a tűzben, így minden segítség nagyon fontos. Aki segíteni szeretne, az mostantól az alábbi számlaszámra való utalással megteheti. Minden segítséget előre is nagyon köszönünk! Miattatok nem tartott sokáig a tűz miatti sokk, jó érzés, hogy a bajban sem vagyunk egyedül. Kérlek oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! Köszönjük!" - írta a Facebookon Gyurcsány Ferenc.



A Demokratikus Koalíció közössége



Számlaszám: K&H bank 10400171-50526590-49821008

IBAN: HU72 10400171 50526590 49821008

SWIFT: OKHBHUHB