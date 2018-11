Egészségügy

Nézőpont: nagy a bizalom a mentőszolgálat iránt

A felnőtt lakosság fele, mintegy 4 millió ember vette igénybe a mentők segítségét az elmúlt három évben. 2018.11.16 12:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar lakosság körében nagy bizalomnak örvend az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), az emberek 82 százaléka bízik a szervezetben - derült ki a Nézőpont Intézet októberben készített reprezentatív közvélemény-kutatásából, amelynek eredményét pénteken ismertették Budapesten.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az OMSZ Markó utcai székházában tartott sajtótájékoztatón elmondta, a felnőtt lakosság fele, mintegy 4 millió ember vette igénybe a mentők segítségét az elmúlt három évben, 92 százalékuk volt elégedett a mentősök szakértelmével, hozzáállásával, 83 százalékuk a kiérkezés gyorsaságával, és 61 százalékuk látott már új mentőgépkocsit.



A megkérdezettek szintén magas aránya, 82 százaléka elégedett volt a mentőautó tisztaságával, 78 százalékuk pedig annak felszereltségével.



A felmérés kitért a mentőszolgálatot népszerűsítő kampányok és az OMSZ online ismertségére is. Mráz Ágoston Sámuel ezzel kapcsolatban elmondta, sokan, 84 ezren követik az OMSZ Facebook-oldalát, 91 százalékuk elégedett az ott zajló kommunikációval.



A megkérdezettek 43 százaléka látta és tetszett is neki például az elsősorban autósoknak szóló "Vedd észre a mentőt!" kampány, illetve 41 százaléknak az újraélesztésre oktató Hősképzés kampány.



Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója örömét fejezte ki, hogy az adatok egyfajta tükröt tartanak a mentőszolgálat elé, azt mondta, azon lesznek, hogy ez a bizalmi index még tovább erősödjön.



Mint hozzátette, az is látszik, hogy a fiatalok másként ítélik meg ugyanazt az ellátást, mint az idősebb generáció, így a fiatalokat a digitális világon keresztül próbálják elérni. Ezért is indítottak számos olyan kampányt, amely bevonja őket a laikus ellátásba, így segítségére lehetnek a kiérkező mentőknek.



Csató Gábor utalt arra, hogy az elmúlt évben a közösségi médiában 50 millió elérést tudtak felmutatni.



A főigazgató bemutatta a rohamkocsik új designját, mint mondta, ezekből a járművekből 117 érkezik az OMSZ-hez a közeljövőben, gyártásuk már megkezdődött.