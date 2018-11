Nagy port kavart, hogy a volt macedón miniszterelnök Budapesten van

Szkopje megerősítette, hogy a volt macedón miniszterelnök Budapesten van A macedón belügyminisztérium kedden megerősítette, hogy a szökésben lévő Nikola Gruevszki volt miniszterelnök Magyarországon tartózkodik.



A belügyi tárca közleménye szerint a korábbi értesülést a magyar belügyminisztérium erősítette meg. Ezután pedig a macedón rendőrség tájékoztatta az illetékes bíróságot, hogy írjon ki nemzetközi elfogatóparancsot a volt kormányfő ellen, valamint a külügyminisztériumba kérették a szkopjei magyar nagykövetet.



Nikola Gruevszki kedden a Facebook-oldalán közölte Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól.



Az kérdéses, hogy a volt macedón kormányfő hogyan jutott el Magyarországra, ugyanis tavaly elővigyázatosságból elvették tőle az ellene folyó eljárások miatt.



Judith Sargentini a Twitteren azt írta, amikor utoljára megkérdezte, hogy a Szerbia felől érkező bevándorlók kaphatnak-e menedékjogot Magyarországon, még azt a választ kapta, hogy nem.

I once asked the Hungarian authorities wether one can ask for asylum outside of the detentions centres at the Serbian border. 'No' was the answer. Will they lock #Gruevski up or is there a VIP-asylum procedure possible in Budapest? https://t.co/6mgCRXZSEQ