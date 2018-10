Felsőoktatás

CEU: ha nincs megoldás decemberig, az új hallgatók Bécsben kezdenek

Ha december elsejéig nem sikerül megoldást találni a Közép-Európai Egyetem (CEU) körül kialakult helyzetre, a felsőoktatási intézmény amerikai akkreditációjú mester- és doktori programjaira jelentkező új hallgatók a 2019/20-as tanévtől a CEU bécsi kampuszán tanulnak majd - jelentette be az intézmény vezetője csütörtökön Budapesten.



Michael Ignatieff elnök-rektor a sajtótájékoztatón kiemelte: a kuratórium döntése december elsején válik hatályossá, remélik, addig mégis sikerül megoldást találni, és az intézmény képzései maradhatnak Magyarországon. Ha viszont nem találnak megoldást, akkor Bécsbe költöznek, mivel nem tudnak legálisan tovább működni Budapesten - jelezte. Azok, akik megkezdték tanulmányaikat, itt fejezik be, és költözés esetén is a lehető legtöbb oktatási, kutatási tevékenységet szeretnék a magyar fővárosban tartani - tette hozzá.



A CEU teljesítette a magyar kormány által támasztott feltételeket; a magyarországi ellenőrzésen megállapították, hogy megfelelnek az elvárásoknak, és az Amerikai Egyesült Államokban folytatott akkreditáció során is jelezték, hogy eleget tettek a kötelezettségeknek. Mégis az a jelzés érkezett hozzájuk néhány hete az amerikai nagyköveten keresztül, hogy a magyar kabinet nem akarja aláírni az előkészített nemzetközi egyezményt - közölte az elnök-rektor.



Hangsúlyozta: szeretnének megfelelni a magyar törvényeknek, és Budapesten maradni.



Az intézményvezető kérdésre válaszolva elmondta: Soros György részt vett az esetleges költözésről szóló kuratóriumi ülésen. Személyét az egyetem tiszteletben tartja, "tiszteli, csodálja", megköszöni támogatását, de az alapszabályukkal ellentétes lenne, ha tőle függnének - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy múlt héten volt egy találkozója az intézmény vezetőségének több magyar tisztségviselővel, de nem sikerült kielégítő eredményeket elérniük. A CEU szívesen fogadná a további megbeszéléseket, ugyanakkor azt szeretnék, ha Magyarországon működő amerikai intézményként elismernék akadémiai szabadságukat.



Szavai szerint az amerikai kongresszus számára is fontos lenne, hogy megmaradhassanak Budapesten.



Emlékeztetett: felkérték az Európai Bizottságot és az Európai Bíróságot, hogy vizsgálja meg a lex CEU-t, amellyel összefüggésben álláspontjuk szerint alkotmányossági aggályok merülnek fel. Egyelőre választ nem kaptak, remélik, ha őket védő döntés születik, azt a magyar kormány tiszteletben tartja. Ugyanakkor ezt nem várhatják meg, tovább kell lépniük.



Jelezte, hónapok óta tervezik a bécsi kampusz létrehozását, amelyet akkor is működtetnének, kibővítve lehetőségeiket, ha szabad intézményként maradhatnak Magyarországon.



Liviu Matei rektorhelyettes arról beszélt, hogy egy esetleges költözés mintegy kétezer embert érintene.

Enyedi Zsolt magyar ügyekért felelős rektorhelyettes kiemelte: a nemzetközi tudományos élet képviselői és a magyar emberek is támogatják tevékenységüket. Kijelentette: továbbra is azt gondolják, hogy a magyar kormány és a CEU között a viszony rendezhető.