Kitört a botrány az idősotthonban, mert duplájára emelték a díjat

A szegedi luxus-nyugdíjaslakópark még 2010-ben indult, most a helyi lapot keresték meg a lakók azzal, hogy valami nem stimmelhet az intézmény körül. Onnan indult a lakók kutakodása, hogy váratlanul duplájára emelte a cég a havidíjakat, de furcsa közüzemi számlákat is kaptak a lakók - derül ki a delmagyar.hu cikkéből.



A "magánnyomozás” kiderítette, hogy a lakóparkot működtető cég felszámolás alá került még a nyáron. Ez egy nonprofit kft., amely a cégadatok szerint az elmúlt két évben semmilyen árbevétellel nem rendelkezett. Ám erre a címre van bejegyezve egy másik kft. is, itt viszont éppen ebben az időszakban jelenik meg az árbevétel. Egyébként mindkettő cég szinte folyamatosan tartozott az adóhatóságnak, és mindkettő felszámolása meg is kezdődött már a nyáron.



A lakópark vezetője írásban azzal indokolta az "áremeléseket”, hogy az elmúlt időszakban jelentős béremelést kellett kigazdálkodniuk, ráadásul, a jövőben is várható további béremelés, így elkerülhetetlenül meg kellett emelniük a díjakat.



A komplexum egyébként többféle szolgáltatást is nyújt, más magánintézményekhez hasonlóan be lehet kerülni egy nagyobb összeg befizetése után (7- 9 millió forint), ami után a havidíj sokáig 30 ezer forint körül volt úgy, hogy az étkezésért nagyjából ugyanennyit kellett fizetni, ha igényt tartott erre valaki. A másik havidíjas variációban 200 ezer forint megfizetése volt szükséges, ebben az esetben is külön számolták fel az étkezést, a rezsit, a takarítást.