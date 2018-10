Vízállás

71 éves rekord dőlt meg Budapestnél

Az augusztus óta tartó csapadékszegény időjárás miatt a Duna vízállása a magyarországi szakaszon ismét az eddig mért legkisebb értékek közelében vagy alatta alakul a vízmércéken. 2018.10.16 11:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rekord alacsony a vízállás a Dunán, Budapestnél 71 éves rekord dőlt meg - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden az MTI-vel.



Kifejtették: az augusztus óta tartó csapadékszegény időjárás miatt a Duna vízállása a magyarországi szakaszon ismét az eddig mért legkisebb értékek közelében vagy alatta alakul a vízmércéken.



Kedden délelőtt 10 órakor Budapestnél 49 centiméter volt a vízállás. Ez 2 centiméterrel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. Ezt a rekordot 1947. november 6-án rögzítették - írta az OVF, hozzátéve: valószínűleg a következő pár napban még újabb negatív vízállásrekordok születnek.



Kedden a nap első felében a Budapest alatti szakaszon is több helyen megdőlt a valaha mért legkisebb vízszintként rögzített rekord, így Adonynál, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson és Domboriban is.



Az alacsony vízállás a hajózást is erősen érinti. A Duna magyarországi szakaszán több gázló nem éri el az ideális mélységet. A hajósok a nap 24 órában tájékozódhatnak az aktuális gázlóadatokról itt.



Az előrejelzések szerint a hét vége előtt nem várható jelentősebb mennyiségű csapadék a Duna külföldi vízgyűjtőin, ezért további apadásra számítanak - írta közleményében az OVF.