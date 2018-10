Felsőoktatás

Miniszteri biztos: marad az ingyenes oktatás a Corvinuson

A jelenlegihez hasonló mértékben, évfolyamonként ezres nagyságrendben megmarad az ingyenes tanulás lehetősége a Budapesti Corvinus Egyetemen azt követően is, hogy alapítványi fenntartásúvá válik az intézmény - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Pavlik Lívia közölte: változást csupán az jelent, hogy az eddigi állami ösztöndíjakat a Corvinus-ösztöndíjak váltják ki. Továbbra is a központi felvételi rendszer keretében érhetőek el az egyetem képzései.



Az a cél, hogy a kiváló magyar hallgatók továbbra is ingyenesen tanulhassanak az intézményben, de bővíteni szeretnék a külföldi hallgatók létszámát - fűzte hozzá a miniszteri biztos.



Pavlik Lívia elmondta: az átalakítást a hazai és nemzetközi versenyképesség növelése teszi szükségessé. Ugyanis az eddigi, államháztartáshoz igazodó, rövidtávú finanszírozás a gátja annak, hogy egy egyetem betöltse valódi szerepét, a többi között helyt álljon a tudományos kutatás, a vállalati kapcsolatok területén, vagyis a társadalom motorjává váljon.



Az is növeli a versenyképességet, hogy az átalakulás után az egyetemi dolgozókat nem közalkalmazottként, hanem a sokkal inkább versenyre ösztönző munka törvénykönyve alapján foglalkoztatják - mondta a Corvinus kancellárja, aki a felsőoktatási intézmény versenyképességének és működési hatékonyságának növelését támogató új intézményi modell kidolgozásával és megvalósításával foglalkozik miniszteri biztosként.