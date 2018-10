Kormányzat

Gulyás: a közigazgatási bíróság felálltával a bírói fizetéseket is emelni kell

'Ha európai uniós összehasonlításban megnézzük, hogy ma egy bíró mennyit keres, akkor talán most már a román szinten vagyunk, de az sem kizárt, hogy az alatt'. 2018.10.07 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bírói bérek rendezésének a közigazgatási bíróságok létrejöttével, legkésőbb 2020 január elsejével "nagy lépésekkel kell megkezdődnie" - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton a Balatonalmádiban, a XIV. Magyar Jogászgyűlés záró plenáris ülésén.



Gulyás Gergely a bírói fizetéseket méltatlannak nevezve úgy fogalmazott: "ha európai uniós összehasonlításban megnézzük, hogy ma egy bíró mennyit keres, akkor talán most már a román szinten vagyunk, de az sem kizárt, hogy az alatt".



A miniszter beszélt arról, hogy Magyarország európai összehasonlításban rosszul áll az e-közigazgatás bevezetése és használata területén, méghozzá azért, mert rendkívül bonyolultak ezek a rendszerek. Ha van terület ma, ahol a magyar államigazgatás a működésen úgy tudna spórolni, hogy közben egyszerűvé is teszi az állampolgárok számára saját ügyeik intézését, az kifejezetten az e-közigazgatás fejlesztése - szögezte le. Jelezte, hogy a munka előkészületei már megkezdődtek.



Gulyás Gergely kitért a közigazgatási bíráskodás változásaira is. Elmondta: kormányzati szándék, hogy a közigazgatás szakmaisága azáltal javuljon, hogy a teljesebb körű bírói kontroll lehetősége adott legyen.



Ismertetése szerint a jövőben a kereset bíróság elé terjesztése minden esetben a kormányhivatalon keresztül történne, amelynek kontrollként lehetősége lenne visszavonni az elsőfokú közigazgatási határozatot. Utána kétfokú bírósági szakasz következne: a regionális alapokon megszerveződő közigazgatási bíróság első fokon, majd a közigazgatási felsőbíróság másodfokon bírálná el az ügyeket - mondta.



Gulyás Gergely az új kódexek közül beszélt a polgári perrendtartás működéséről, a kereset benyújtására vonatkozó szabályokról. Rámutatott: alapvetően át kell tekinteni a polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatait, és ennek megfelelően kell a törvényt módosítani.