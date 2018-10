Két év, próbaidőre felfüggesztve

A donyecki szakadárok zsoldosa volt egy paksi férfi - elítélték

Jogerősen két év - négy év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte kedden a Pécsi Ítélőtábla azt a paksi férfit, aki 2015 és 2017 között az úgynevezett Donyecki Népköztársaság hadseregében harcolt. 2018.10.02 12:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A táblabíróság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ítélőtábla ezzel helybenhagyta a Szekszárdi Törvényszék elsőfokú ítéletét.



A magyar állampolgár vádlott 2015 szeptemberében utazott az ukrajnai Donyeckbe azért, hogy az ottani szakadárok oldalán harcoljon. Belépett a hadseregbe, ahol kiképzése után, zsold ellenében a frontvonalon teljesített fegyveres szolgálatot, többször meg is sebesült, és ezért kitüntetéseket is kapott.



A bírósági közlemény kitért arra is, hogy a vádlott a fegyveres harcokban való részvételéért az úgynevezett Internacionalista Harcos és a Spárta Zászlóalj Kiválósága nevű kitüntetést kapta meg.



A Tolna Megyei Főügyészség korábbi közleménye szerint a büntető törvénykönyv - a háborús bűncselekmények között, a tiltott toborzás egyik elkövetési formájaként - büntetni rendeli azt a magyar állampolgárt, aki szövetséges fegyveres erőn kívüli idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre ajánlkozik vagy ott kiképzésen vesz rész. A 2014. április 7-én kikiáltott donyecki köztársaságnak nincs önálló állami szuverenitása, sem nemzetközi jogalanyisága, ezért a hadserege ilyen idegen fegyveres szervezetnek minősül.