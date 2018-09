'Bölcsesség'

Balog Zoltán-idézetet véstek egy XVI. kerületi szobor talapzatára

Balog Zoltán nevét őrzi a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából a XVI. kerületben felállított szoborkompozíció. 2018.09.27 09:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Tavaly ősszel avatták fel Sashalom és Rákosszentmihály határánál „Közép-Európa legnagyobb reformációs emlékhelyét”, itt található Bocskai István, Kálvin János és Luther Márton egész alakos bronzszobra is. A szoborállítást Szatmáry Kristóf fideszes képviselő kezdeményezte, alapítványt hozott létre, amely a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Banktól 81 millió forint támogatást kapott. Az avatóünnepségen még miniszterként mondott beszédet Balog Zoltán - írja a Népszava.



A szobrok talapzatán bibliai idézetek találhatók, a kompozíció középpontjában pedig szökőkút, káváján a következő felirattal: "Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”. A szoboravatás idején még nem szerepelt az idézet mellett annak forrása, ezt mostanra pótolták: Balog Zoltán nevét vésték fel a szöveg mellé.



R. Törley Mária szobrászművész azt mondta, a mondat még tavaly nyáron, az alapkőletételkor hangzott el a minisztertől, és annyira megtetszett neki, hogy elhatározta, ez a gondolat lesz a kompozíció középpontjában. De úgy döntött, Balog Zoltán nevét csak akkor fogja felvésetni, amikor már nem lesz miniszter. Egyébként úgy gondolja, hogy Balog nem miniszteri, hanem lelkipásztori minőségében tartott ott beszédet.



A politikus – aki bár lemondott képviselőségéről is, de kuratóriumi elnöke maradt a fideszes Polgári Magyarországért Alapítványnak, és a miniszterelnök romaügyi biztosa – a lapnak elmondta: R. Törley Mária engedélyt kért tőle, hogy felvésse az idézett mondatot, amit nagyon megtisztelőnek talált, így szívesen hozzájárult. Ezt az emlékművet állító kuratórium is támogatta.