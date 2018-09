Állati

Egyre több a medve a Bükkben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága lakossági fórumot tartott, ahol a medvékkel kapcsolatos tudnivalókról hallhattak a részvevők, például arról is, hogy mit tegyünk, és mit ne, ha jön a medve.



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának pétervásárai fóruma egy sorozat első állomása volt - írja a Heol.hu. Azért indították a sorozatot a szakemberek, mert már szinte heti gyakorisággal vannak medvével kapcsolatos megfigyelések, egyre több jel kerül fel az állatok mozgását dokumentáló térképekre.



A fórumon elhangzott, hogy már 2010 környékén rendszeresen feltűntek a medvék az országban, ez azt jelzi, hogy a barnamedve jelenléte viszonylag tartós.



Territóriumuk jelentős része Szlovákiában van, de egy kicsi átlóg belőle Magyarországra, és noha láttak már boccsal is medvét, szaporodásuk itt még nem biztos.



2017-18-ban már jóval nagyobb területről jöttek be megfigyelési adatok mint korábban. Ezek szerint az információk szerint idén nyáron legalább 4-5 medve volt Magyarország területén.

Mit tegyünk, ha összefutunk velük?



Arról is szó esett a lakossági fórumon, hogy a medvéket miként tarthatjuk távol magunktól, ha az erdőben kirándulunk. Fontos, hogy ne hagyjunk hátra ételmaradékot, ne szemeteljünk, amikor kirándulunk.



Ha megjelennek, medvecsengővel, medvespray-vel, zajcsapással "elkergethetjük" őket, de ha már a közelünkben van a nagyvad, nem szabad lazán venni a helyzetet.



Mit NE csináljunk, ha ott a medve.

- Ne szelfizzünk a medvével!

- Ne próbáljunk barátkozni vele.

- Ne fordítsunk hátat neki.

- Ne kezdjünk el kiabálni vele.

- Ne nézzünk a szemébe, mert ez agresszivitást válhat ki belőle.

- Ha két lábra áll, feküdjünk le és védjük a fejünket, ne emelkedjünk magasabbra, mert attól megijed, és támadhat - tanácsolta Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság kommunikációs osztályvezetője.

- Ha pedig még kellő távolságban vagyunk tőle, fogjuk menekülőre.



Magos Gábor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának osztályvezetője szerint farkas is van a területen, de a medve és a farkas is szigorúan védett állat, így a zavarásuk, kilövésük bűncselekmény.