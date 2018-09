Állat

Mintegy 2000 állatot visznek be évente a budapesti Illatos úti telepre

Mintegy 2000 kutyát és macskát visznek be évente a budapesti IX. kerületi Illatos úti telepre - mondta Dódity Gabriella, a Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány kuratóriumának tagja szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A kuratóriumi tag elmondta: a befogott állatok egy részének van gazdája, de nagyos sok közülük a leadott és a kóbor állat is.



Közülük sok állat talál gazdát, de előfordul az is, hogy visszaviszik a már kiválasztott kutyát vagy macskát.



Általánosságban elmondható, hogy egyre többen vannak tisztában a felelős állattartás szabályaival, de még mindig sok a dolguk az állatmentőknek - fűzte hozzá.



Dódity Gabriella elmondta azt is: vasárnap tartják a Népligetben az örökbefogadott állatok napját, ahol arra buzdítják majd az embereket, hogy fogadjanak be egy kutyát vagy macskát.