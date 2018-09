Bíró

Néhány éven belül minden magyar bírósági tárgyalóteremben lehet távmeghallgatást tartani

Néhány éven belül mind az 1200 magyar bírósági tárgyalóterem alkalmas lesz távmeghallgatásra, azaz több száz kilométerre lévő tanúk, vádlottak is vallomást tehetnek a bírósági eljárásban - mondta Péter Zoltán bíró az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Jelenleg 72 távmeghallgatásra alkalmas bírósági végpont van, továbbá 39 büntetés-végrehajtási intézet is rendelkezik a távmeghallgatáshoz szükséges felszerelésekkel, és folyamatban van 192 rendőrkapitányságon a rendszer kiépítése - tette hozzá a szakember.



A tervek szerint más hivatalok is bekerülnek ebbe a zárt rendszerbe, biztonságos hálózatba, melyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A rendszer kép- és hangrögzítésre is alkalmas, továbbá, ha például tanúvédelmi programban résztvevő védett személyeket hallgatnak meg, akkor el lehet torzítani a hangot, képet - ismertette Péter Zoltán bíró.