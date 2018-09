Pártok

Sargentini-jelentés - Tüntetésre készül az MSZP és a DK

A Demokratikus Koalíció vasárnapra tüntetést szervez az 'európai Magyarországért'. A DK a szintén tüntetésre készülő MSZP-vel is egyeztet, hogy közösen szervezzenek demonstrációt. 2018.09.13 11:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gréczy Zsolt, a DK frakcióvezetője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a Sargentini-jelentés elfogadásával az Európai Parlament "történelmi vereséget mért az Orbán-rendszerre". Orbán Viktor Európában elbukott, a magyarok pedig nyertek - fogalmazott. Hozzátette: azért szervezik a tüntetést, mert "az európai Magyarországért folytatott harcnak (.) nincs vége, sőt csak most kezdődik".



Gréczy Zsolt hangsúlyozta, nagyon örülnek annak, hogy vasárnap az MSZP is tüntetni akar, ezért egyeztetnek egy közös demonstrációról. A tüntetésre minden olyan ellenzéki pártot várnak, amely valódi ellenzékként viselkedett és képviselője megszavazta a Sargentini-jelentést - mondta a politikus. Hozzátette, hogy az eseményre a civil szervezeteket is elvárják, hogy egységesen tudjanak fellépni az Orbán-rendszer ellen.



A közös tüntetés pontos helyszínéről, időpontjáról és a felszólalók személyéről még tárgyalnak az MSZP-vel, amint megállapodás születik, akkor a szocialistákkal és a Párbeszéddel közösen jelentik be a részleteket - válaszolta egy kérdésre.



Meglepő lenne az LMP jelenléte egy ilyen tüntetésen, miután "szégyenteljes viselkedéssel gyakorlatilag Orbán Viktort segítették" az EP szavazásán - felelte egy másik kérdésre.