Jótékonyság

Több mint 30 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési akcióján

Az akció célja az volt, hogy szeptember 1-jéig ezer rászoruló gyerekhez juttassanak el 10-10 ezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagot. 2018.09.13 07:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több mint 30 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdést adománygyűjtő akcióján - közölte a segélyszervezet az MTI-vel. Az akció célja az volt, hogy szeptember 1-jéig ezer rászoruló gyerekhez juttassanak el 10-10 ezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagot.



A segélyszervezet közleményében azt írta, az akció sikeres volt: az első becsengetésig sikerült ezer hátrányos helyzetű magyar gyermek iskolatáskáját megtölteni tanszerekkel, és további háromszáz határon túli rászoruló gyermek is részesült az adományból. A segélycsomagok idén is a segélyszervezet országos intézményhálózatán keresztül jutottak el a családokhoz.



Hozzátették: az augusztus közepén indított pénzadománygyűjtés során a 1353-as adományvonalra több mint 86 ezer felajánlás érkezett, és minden hívás és SMS 250 forint támogatást jelentett. Így az adományvonalon érkezett felajánlás összege meghaladta a 21 millió forintot. A kampány során magánadományozóktól és vállalati felajánlásokból további mintegy 10 millió forint is érkezett.



Mint írták, így nemcsak az alap célkitűzését teljesítették, hanem lehetőségük van egész évben segíteni: egyrészt évközben is tudnak tanulási támogatást - iskolaszereket és egyéb kézzelfogható támogatást - nyújtani a hozzájuk forduló iskolásoknak, másrészt a Kapaszkodó program keretében országszerte folytatni tudják a mintegy 2000 rászoruló gyermek év közbeni fejlesztését, felzárkózásának elősegítését, amellyel a gyerekek valódi esélyt kapnak a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.