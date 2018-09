Sargentini-jelentés

Szijjártóék szerint csalás történt, a kormány jogorvoslatot kér

Színtiszta koncepciós eljárás - mondta a Sargentini-jelentés elfogadása után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: csalással fogadták el a jelentést, ezért a kormány vizsgálja a jogorvoslati lehetőségeket. 2018.09.12 16:17 ma.hu

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány ülése után tolmácsolta a magyar álláspontot: „Az Európai Parlament mai döntése nem más, mint bevándorláspárti politikusok kicsinyes bosszúja Magyarország ellen. A döntést azért hozták, mert mi magyarok bebizonyítottuk, hogy a migráció nem egy szükséges folyamat, és meg lehet állítani” - mondta. A miniszter szerint a döntés csalással született, mert a tartózkodó szavazatokat nem számolták bele a végeredménybe, ami az európai szerződések szövegével homlokegyenest ellentétes.



A tárcavezető szerint a döntés újabb világos bizonyíték arra, hogy az Európai Parlamentben masszív többségben vannak a bevándorláspárti politikusok, és most már tudják, hogy az Európai Néppártban is többségben vannak. Szerinte ezzel lelepleződött az a szándék, hogy a néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok koalíciója vezetésével 2019 májusa után is bevándorláspárti politikát folytasson az EU.



A miniszter közölte, a jelentés tele van minősített hazugságokkal, és bevándorláspárti vádiratnak nevezte a jelentést.



Részletesen kifejtette, hogy a jelentés 69 megállapításából 13 olyan, amit tárgyalások útján elrendeztek. 19 ügyben folyamatban van az eljárás, a párbeszéd a kormány és az uniós intézmények között, míg 37 szerinte „teljesen hamis, hazug, alaptalan, Magyarországot sértő pont, aminek semmi köze a valósághoz”.



Színtiszta koncepciós eljárásnak tartja a kormány a Sargentini-jelentés, amelyet készítője úgy állított össze, hogy hivatalos delegáció nem érkezett Magyarországra, kizárólag a kormány ellen szervezkedő civil szervezetek véleményét vette csak figyelembe. Szijjártó Péter megismételte, hogy a magyar kormány szerint: csalással fogadták a dokumentumot. Emiatt a szükséges jogorvoslati lehetőségeket már vizsgálják, de részleteket erről nem árult el.



Egy kérdésre válaszolva a külügyminiszter egyértelművé tette, hogy nem lép ki a Fidesz az Európai Néppártból. Mint mondta, a támogatottságot tekintve a Fidesz a pártcsalád legsikeresebb pártja, és azt szeretné elérni, hogy a néppárt - amelyben a migráció kérdésében nagyon nagy megosztottság van, és a bevándorláspárti álláspont került többségbe - visszatérne a kereszténydemokrata útra.