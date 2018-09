Oktatás

A következő tanévben elindulhat a kadétképzés a kiskunmajsai Tomori-gimnáziumban

hirdetés

Jövő szeptembertől elindulhat a kadétképzés a kiskunmajsai Tomori-gimnáziumban - közölte a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos pénteken az alföldi városban.



Simicskó István a gimnáziumban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: azzal, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő iskola csatlakozik a kadétprogramhoz, tovább szélesíti azokat a lehetőségeket, amelyeket a Kiskunmajsán és a környéken élő családoknak tud nyújtani.



A kadétprogram újabb lehetőség arra, hogy az alaptörvényben deklarált célt, mely szerint a haza védelme nemzeti ügy, el tudjuk érni. A kezdeményezés a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program része, komoly az érdeklődés iránta, számos iskola csatlakozott már a programhoz - tudatta Simicskó István.



A képzés része az elsősegélynyújtás, az életmentés, a tájékozódási készség javítása, az önvédelmi képességek erősítése vagy a sportlövészettel való megismerkedés. A foglalkozásokon katonák is részt vesznek, a program legfontosabb célja nem feltétlenül a jövő katonáinak kiképzése, sokkal inkább az, hogy a hazaszeret érzését kialakítsa a gyerekekben - mondta a kormánybiztos.



Farkas Zoltán, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, tavaly merült fel az ötlet, hogy az iskola csatlakozzon a kadétprogramhoz. Az elképzelést a tantestület, a város vezetése, és a fenntartó katolikus egyház is támogatja. Amennyiben október végéig az Emberi Erőforrások Minisztériuma és honvédelmi tárca is támogatja a tervet elkezdődhet a tantervek és tanmenetek előkészítése, és a beiskolázási kampányt követőn szeptemberben elindulhat a kadétképzés az intézményben.