Évközben is igényelhetők a gyermekétkeztetési támogatások

Továbbra is az év bármely napján, határidő nélkül igényelhető az ingyenes, vagy kedvezményes gyermekétkeztetés - mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szombati sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Fülöp Attila hangsúlyozta, a családok szociális biztonságát erősítő gyermekétkeztetési támogatás soha nem kapott olyan kiemelt figyelmet, mint a 2010 utáni kormányzati ciklusokban. Az Emmi államtitkára szerint ezt mutatja, hogy az idei és jövő évi költségvetésben is 79 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, szemben a 2010-es 31 milliárd forinttal.



A kormány a jelenlegi összegből 6,7 milliárd forintot fordít a szünidei gyermekétkeztetésre, míg nyolc évvel korábban erre csak 2,4 milliárd forintot szántak - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a kedvezményezettek körének bővítése miatt az előző tanévben már 627 ezer gyermek étkezhetett ingyenesen, vagy kedvezményesen a nyolc évvel korábbi 257 ezerrel szemben.



A támogatottak körében a korábbi 156 ezerről 347 ezerre nőtt az iskolások száma - fűzte hozzá az államtitkár.



Fülöp Attila emlékeztetett, a gyermekétkeztetési támogatásokat rászorultsági alapon igényelhetik a családok, tanév közben az oktatási intézményektől, a szünetekben pedig jellemzően az önkormányzatoktól.



Az államtitkár tájékoztatása alapján a bölcsődékben és óvodákban ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, továbbá azok a gyermekek, akik olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 százalékát, 119 301 forintot.



A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek az általános iskolákban ingyenes, a középiskolákban félárú étkezésre jogosultak. Hasonlóan 50 százalékos kedvezményt kapnak az általános és középiskolákban a tartósan beteg, vagy fogyatékos tanulók, valamint a három, vagy több gyermeket nevelő családok. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelésbe vett gyermekek, valamint az utógondozói ellátottak valamennyi intézményben ingyenesen étkezhetnek.