Kósa-ügy

Letartóztatták a csengeri örökösnőt

Az ügyben eljáró Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírója a hosszúra nyúlt pénteki tárgyaláson végül elrendelte a csengeri örökösnőként elhíresült asszony harminc napos letartóztatását – írja a 24.hu.



Mint ismeretes, az egész ügy még a választások előtt robbant ki, amikor nyilvánosságra kerültek azok, a közjegyző által hitelesített dokumentumok, amiken Kósa Lajos aláírása is szerepelt. A nő 2012-ben az akkori debreceni polgármestert bízta meg a Magyarország éves GDP-jének 4%-át kitevő, 1300 milliárd forintnyi euró kezelésével, amit az asszony állítása szerint örökölt. Időközben erre hivatkozva több embertől kölcsön is kért, ám a tartozását nem adta meg.



„Ez egy igazi szélhámosság, kamu történet. Soha senkinek nem vettem semmilyen állampapírt, és soha senkitől semmilyen ilyen pénzt nem fogadtam el” – nyilatkozta akkor Kósa Lajos. A fideszes politikus tagadta a megbízást, sőt később arról is beszélt, feljelentést tesz a nő ellen.



Sz. Gábornét kedden éjszaka hozták haza Svájcból, de rosszul lett, ezért a belgyógyászaton hallgatták ki a rendőrök.



Az asszony a három és félórás vallomásában továbbra is kitartott amellett, hogy nem csapott be senkit, és létezik a hagyaték. Kósa Lajossal kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ő is tudja majd igazolni, hogy nem csaló, hiszen látta a dokumentumokat és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban – írja az atv.hu. Ezért indítványozták Kósa Lajos meghallgatását is az ügyben.



A szerdai kihallgatás után elrendelték a nő letartóztatását, az asszonyt pedig visszavitték az Aradi utcai fogdába, ahol még egyszer rosszul lett, akkor viszont már nem vitték be a kórházba, a rendőrorvos látta el az asszonyt.



A furcsa előzmények után a kényszerintézkedésről döntő pénteki tárgyalás sem ment zökkenőmentesen, ugyanis nem várt technikai probléma adódott: a védő a tárgyalás előtt nem tudta még megnézni az iratismertetés során kapott lemezt, így a tárgyalást szintén későbbre halasztották. Végül egy jó órával később kezdték csak el.