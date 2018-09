Bűncselekmény

Börtönből követtek el csalásokat, vádat emeltek ellenük

Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalással és súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolással vádolnak hat embert, köztük két elítéltet, akik pénzszerzés céljából idős emberek bajba jutott hozzátartozójának adták ki magukat. 2018.09.03 11:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vádirat szerint az első- és a másodrendű vádlott 2016 nyarán egy zárkában töltötte korábban kiszabott büntetését a Budapesti Fegyház és Börtönben. Az elsőrendű vádlott csalás miatt került be az intézetbe, ahol megegyezett zárkatársával abban, hogy onnan hasonló bűncselekményeket követnek el. A tervükbe mindketten bevonták élettársukat, továbbá az egyikük az édesanyját, a másik vádlott pedig egy korábbi börtöntársát is - közölte az Fővárosi Főügyészség.



A vádlottak a zárkából intézték a telefonhívásokat. Az egyik rab a sértetteket - valamelyik hozzátartozójuknak kiadva magát - jellemzően azzal hívta fel, hogy bajban van, megverték, fogva tartják, és pénzre van szüksége, különben megölik. Amikor a sértett hajlandó volt pénzt vagy ékszert átadni, ezt az elítéltek jelezték kinti társaiknak, ők intézték az átvételt. Volt olyan eset is, amikor az egyik vádlott a fogvatartó szerepében telefonált, és a sértettet fenyegetően felszólította, hogy fizessen, különben a fiát nem engedik el.



Az ügynek 35 sértettje van, közülük többen rájöttek a csalásra vagy legalább gyanakodtak, ezekben az esetekben a bűncselekmény meghiúsult. A vádlottak azonban még így is több millió forint kárt okoztak.