Egészségügy

Százezrekkel tartozik szakdolgozóinak a Honvédkórház

Aggasztó dokumentum érkezett az Index anonim üzenetküldő szolgáltatásán keresztül a laphoz, mely súlyos állapotokat jelez a Honvédkórház sürgősségi osztályának orvosbeosztásáról.



Kiderül belőle többek között, hogy különböző osztályokról levezényelt orvosokat osztanak be vizsgálóba, így például bőrgyógyász aorta rupturás beteget kezelhet. (Az aorta ruptura a verőér falának megrepedése, életveszélyes állapot.)



Az is kiderül, hogy nemcsak az orvosok nem kapják meg a pénzüket, az összes SBO szakdolgozónak tartozik a kórház, sokszor több, mint százezer forinttal. A névtelen üzenetküldő azt is hozzáteszi, hogy a nővérhiány miatt bezárt a pacemaker osztály, a sürgősségin pedig 18-24 órás műszakokat dolgoznak a nővérek, minimális pihenőidőkkel.



Az önként vállalt túlmunka szerződés felmondása miatt szeptember közepétől sokkal kevesebb traumatológus fog majd ügyelni egy adott éjszaka: négy helyett egy vagy kettő." Ami oda vezet, hogy idővel a betegek nem lesznek ellátva. Állítása szerint most is "gyakran" elhalasztanak műtéteket, de a jövőben előfordulhat majd, hogy a törések operálása egy hétnél is tovább húzódhat, "ez pedig szövődményekhez fog vezetni". Az aneszteziológusok hiánya miatt átlagosan két műtő nem fog működni - tette hozzá a forrás.