Egyetlen éjszaka alatt 50 autót rongált meg a részeg férfi

Egyetlen éjszaka alatt 50 autót rongált meg a részeg férfi

A vádlott az összes autót egy éjszaka alatt rongálta meg úgy, hogy az utcán parkoló gépkocsiknak jellemzően az oldalát, vagy a tetejét karcolta végig egy éles tárggyal. 2018.08.27

A vádirat szerint a férfi 2017. január 28-án, éjjel, ittas állapotban, a VI. kerületi Dessewffy utcában, Jókai utcában, Lovag utcában és Nagymező utcában, összesen 50 gépkocsit rongált meg úgy, hogy azokat egy ismeretlen tárggyal megkarcolta, egy esetben pedig letörte a gépjármű visszapillantó tükrét.



A vádlott által okozott kár gépkocsinként jellemzően 50.000 – 100.000 forint közötti összegre tehető, de volt olyan eset is, ahol a 200.000 forintot is meghaladta.



A vádlott cselekményét egy szemtanú észlelte, aki értesítette a rendőröket. A kiérkező járőrök a férfit igazoltatták, majd előállították, amelynek során megállapították, hogy a vádlott a cselekményt megelőzően marihuánát fogyasztott.



A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottal szemben 50 rendbeli rongálás vétsége, valamint kábítószer birtoklás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.



Adat merült fel arra is, hogy a férfi ezen felül még több, mint 20 gépkocsit is megrongált. Ezen bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás megszüntetésére került sor, többnyire abból az okból, hogy ezeket a rongálásokat nem lehetett kétséget kizáróan a terhelt terhére róni, mivel a gépkocsikon a sérülések keletkezésének időpontja nem volt megállapítható.