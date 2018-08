Fejlesztés

Felújítják, majd három sávossá bővítik az M1-es autópályát

A kormány szeptembertől egy 43 kilométeres szakaszon teljesen felújítja, majd 2021-től három sávossá bővíti az M1-es autópályát - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Origónak.



A tárcavezető a portálnak elmondta, az M1-es Magyarország legterheltebb autópályája, hiszen az országon átmenő forgalom az osztrák határ és Budapest között lényegében ezen az egyetlen úton bonyolódik le, tervezésekor pedig nem számítottak ennyi, az Európai Unióba tartó járműre. "Most már a tűréshatáron van a forgalom, lényegesen több járművet már nem tudunk fogadni rajta" - fogalmazott.



Palkovics László kiemelte, a 43 kilométeres felújításon nem a kátyúkat javítják, vagy a lyukakat foltozzák, hanem teljes felújítást végeznek. Erre a kormány mintegy 25 milliárd forintot fordít, a munkálatok várhatóan már szeptemberben elkezdődnek és a tervek szerint 2019 végére fejeződnek be - fejtette ki.



A miniszter közölte, az M1-es autópálya három sávossá bővítése 2021-ben kezdődhet meg, a felújítási és bővítési munkálatok idejére pedig akciótervet dolgoztak ki a forgalom könnyítésére.



Az interjúból kiderült, a kormány egyelőre nem tervezi harmadik sáv építését az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszán, ugyanis tapasztalatuk szerint az erre haladó forgalom időben jobban eloszlik, mint a főváros felé vezető. Palkovics László emlékeztetett ugyanakkor, hogy az M7-es autópálya forgalmának könnyítésére egy új csomópont épül, aminek segítségével a Balatonfűzfő felé tartók közvetlenül fel tudnak majd hajtani a 710-es főútra.



Palkovics László beszélt arról is, hogy lesz megfelelő számú jó szakember a régióban, mire a BMW új debreceni gyára megkezdi a termelést, és gyár működéséhez szükséges közlekedés is biztosított lesz.



Példaként említette, hogy Debrecenben már most több mérnököt képeznek, mint a győri Széchenyi István Egyetemen, a gyár 50-100 kilométeres vonzáskörzetében pedig a munkába járást könnyítően összehangolják a MÁV és a Volán menetrendjét, javítják az utak állapotát.



A miniszter közölte még, Magyarországon jelenleg 6000-6500 elektromos vagy plug-in hibrid autó van forgalomban, amelyek rövid időn belül már 600 töltőállomást vehetnek igénybe, a kabinet pedig akár 21 százalék, de maximum másfél millió forint támogatást nyújt az elektromos autók vásárlásához.