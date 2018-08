Augusztus 20.

Az államalapításra emlékezett Kárpátalja magyarsága

2018.08.20

Kárpátalja-szerte számos helyszínen emlékezett meg hétfőn az ukrajnai megye magyarsága államalapító Szent Istvánról; a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ezúttal is a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta.



Az aknaszlatinai Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisével és az új kenyér megáldásával kezdődő, majd az államalapító királynak a templomkertben felállított szobránál folytatódó ünnepségen Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja azt emelte ki, hogy augusztus 20-ának különös jelentősége és üzenete van a kárpátaljai magyarság számára.



Hangsúlyozta, Magyarország minden lehetséges és törvényes eszközzel védelmezi a kárpátaljai magyar nemzeti közösség érdekeit. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az előző években jelentős erőfeszítéseket tett a gazdaság, a helyi infrastruktúra, a kulturális élet és az oktatási intézményrendszer fejlesztése érdekében.



"Az előttünk álló időszakban még ennél is többet szeretnénk és fogunk is tenni a közösség jogainak megőrzése érdekében: következetes és tervszerű erőfeszítéseket teszünk mind a kétoldalú államközi kapcsolatokban, mind a nemzetközi szervezetek szintjén, a NATO és az Európai Unió lehetséges fórumain, az EBESZ-ben és az Európa Tanácsban" - szögezte le a diplomata, hangsúlyozva, hogy a kárpátaljai magyarság mindig számíthat az anyaországra.



Kárpátalja sok magyarlakta településén tartanak augusztus 20-ai ünnepséget, közülük az egyik legjelentősebb a Szent István napi búcsú, amelyet a beregszászi járási Mezőgecsén tartott meg hétfőn a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet.



A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a történelmi egyházakkal közösen hétfő este Ungváron, a vár belső udvarában tartja meg hagyományos Szent István napi ünnepségét.