Ünnep

Augusztus 20. - Így változik a közlekedés

hirdetés

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint már pénteken is lesznek lezárások, a Lánchíd, illetve a Várkert rakpart környéke lesz lezárva, emiatt a 17-es és 19-es villamos két szakaszra osztva, a 41-es pedig rövidített útvonalon viszi az utasokat.



Szombaton a Lánchíd, az Alagút, valamint a Szent Gellért rakpart Hegyalja út és Rudas Gyógyfürdő közötti lezárása miatt kedd hajnalig a budavári buszjáratok csak Budán közlekednek, a 105-ös és 990-es járatok pedig az Erzsébet hídon át haladva.



Vasárnaptól amellett, hogy teljes vonalán közlekedik a 17-es villamos, a nagykörúti villamosok pedig ismét használják a Széll Kálmán téri végállomást, több korlátozás lép életbe. Rövidített útvonalon jár a 2-es villamos, először két szakaszra osztva, majd rövidített útvonalon jár a 19-es, illetve a 41-es villamos. Szintén két szakaszra osztva közlekedik az 5-ös és 8E, a 105-ös, a 110-es és 112-es busz, illetve a Szabadság hídra terelve szállít utasokat a 7-es és a 133E busz, a 907-es, a 908-as és a 956-os éjszakai járat.



Augusztus 20-án napközben a korábban már lezárt Várkert rakpart, Lánchíd, Alagút és Kossuth Lajos tér mellett lezárják a pesti rakpartokat is. Emiatt a 2-es villamos újra rövidített útvonalon jár, a 19-es két szakaszra osztva, a 41-es a Krisztina körútra terelve közlekedik, emellett a 9-es busz nem áll meg a Szent István-bazilikánál, a 15-ös és 115-ös, illetve a 105-ös busz pedig terelt útvonalon viszi az utasokat.



Az augusztus 20-i tűzijáték miatt először a Lánchidat, este 7 órától a Margit hidat és az Erzsébet hidat is lezárják a gyalogos forgalom elől. A Duna-part eléréséhez a BKK a sűrűbben közlekedő metrókat ajánlja. Az 5-ös és 8E, a 9-es, a 105-ös, a 110-es és 112-es járat két szakaszra osztva, a 7-es és a 133E, a 9-es, a 91-es buszcsalád járatai terelt útvonalon járnak, míg a 11-es, a 26-os, a 109-es és a 178-as az eredetinél rövidebb útvonalon közlekednek.

A vonatközlekedés rendje is változik

Az augusztus 20-ai munkaszüneti nap miatt változik a vonatok közlekedési rendje: augusztus 19-én az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi, 21-én, kedden már a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



A hosszú hétvégéken akár félmillióan is vonatra szállnak, ezért számítani lehet arra, hogy az augusztus 20-ai ünnep környékén sokan választják majd a vasúti utazást - írták.



A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg.



Azt ajánlják, hogy használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlási és az otthoni menetjegynyomtatási lehetőséget, továbbá az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet. Ez utóbbi esetben 10 százalék kedvezmény érvényesíthető.



Bővebb tájékoztatás kapható a MÁV-csoport honlapján, illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál (telefon: +36 (1) 3 49 49 49).