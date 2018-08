Gasztronómia

Dinnyenapot rendeznek Ópusztaszeren

Dinnyenapot rendeznek szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a vendégek kóstolhatnak a gyümölcsből, és nem hiányzik majd a dinnyeevőverseny sem a programok közül.

Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-nek elmondta, szombatra öt mázsa görögdinnye és fél mázsa sárgadinnye érkezik az emlékparkba a Dél-Alföldről.



A vendégeket délelőtt a Por zenekar és az Üllési Fonó Táncegyüttes műsora köszönti a skanzen szegedi tanyájánál, ahol dinnyeszobrász-bemutatót is tartanak Rácz Lajos séffel, a látogatók kóstolhatnak a gyümölcsből, a dinnyemalommal pedig próbára tehetik ügyességüket is. A kemencében hagyományos édességeket és kalácsot sütnek, Nyári Zsuzsa, a Fűszervilág blog szerzője a gabonák egészségre gyakorolt hatásáról, Lajkó Levente pedig a fenntartható háztáji gazdálkodásról tart előadást.



A szeged-alsóvárosi portán ökojátszóház fogadja a gyerekeket, az olvasókörnél a cséplőgép működését, a szentes-dónáti szélmalomban pedig a gabonafélék feldolgozásában egykor meghatározó szerkezetet és történetét ismerhetik meg az érdeklődők.



A legbátrabbak azt is kipróbálhatják, mennyi dinnyét tudnak megenni fél óra alatt.