Országgyűlés

Több mint ötven törvényjavaslatról döntött a Ház a választás óta

Összesen ötvennégy törvényjavaslatot és tizenkét parlamenti határozatot fogadott el az Országgyűlés május 8-i megalakulása óta - közölte az Országgyűlés Hivatala az MTI-vel.



A pénteken nyári szünetbe kezdő Ház a Fidesz-KDNP kormányalakításával és kétharmados többségével, valamint öt ellenzéki frakcióval (Jobbik, MSZP, DK, LMP, Párbeszéd) kezdte meg munkáját az április 8-i voksolást követően. A patkóban egy független, valamint egy német nemzetiségi képviselő is helyet foglalhatott.



Az új összetételű parlament összesen húsz ülésnapot tartott eddig. Az elfogadott törvények 85 százalékát a kormány nyújtotta be, azok közel fele, összesen huszonhat nemzetközi szerződések kihirdetéseit tartalmazza. A parlament a korábbi évekhez hasonlóan most is még az első félévben törvénybe foglalta a következő évi költségvetést, emellett az alaptörvény hetedik módosításáról is rendelkezett.



Az előző ciklust követően ezúttal is Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára szólalt fel a legtöbbször, összesen 73 alkalommal. A felszólalások hosszúsága alapján azonban Varga-Damm Andrea, a Jobbik képviselője volt a legaktívabb, aki 42 felszólalásában négy és fél órát meghaladóan fejtette ki véleményét. Az új ciklus első három hónapjában harminchat képviselő nem kért szót.