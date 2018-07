LMP

Szél Bernadett visszavonul gondolkozni

Az LMP etikai bizottsága három évre eltiltotta a párttisztségektől a társalnököt, mégsem kell lemondania elnöki pozíciójáról.

Szél Bernadettet azért tiltották el minden párttisztségtől, mert az április 8-i választás előtt tárgyalt a választókerületi visszalépésekről, azaz szervezte a koordinációt.



Ennek ellenére nem kell lemondania elnöki pozíciójárós, vagyis viselhet párttisztséget - írja a 24.hu.



Szél Bernadett az Azonnalihoz eljuttatott közleménye szerint ő is csak az éjjel kapta meg az etikai bizottság döntését, most próbálja értelmezni azt.



"Mindenesetre már most látszik, hogy a jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznom. Ehhez nyolc év megállás nélküli küzdelem után időre van szükségem”- írja közleményében.