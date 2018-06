Bűncselekmény

Megszólalt az ittasan vezető képviselő

Ittas vezetésen kapták Burány Sándort, ezért mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész. 2018.06.25 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ittas vezetés gyanúja miatt Burány Sándor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész - közölte a Legfőbb Ügyészség hétfőn.



A rendőrség még január 19-én 22 óra 13 perckor ellenőrizte a Burány Sándor által vezetett gépjárművet Budapest IX. kerületében, a Határ úton. Az ellenőrzéskor Burány Sándor elismerte, hogy alkoholt fogyasztott. Az alkoholszonda kimutatta, hogy a politikus szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, a képviselő enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette a gépjárművet.



Burány Sándort csak mentelmi jogának felfüggesztése esetén lehet gyanúsítottként kihallgatni.



Burány most a Facebook-oldalán írta le, mi is történt akkor este:



"A közúti ellenőrzést végző rendőrök engem is megállítottak, és szonda megfújására kértek. Mentelmi jogomra természetesen nem hivatkoztam, arról a helyszínen lemondtam, hiszen cselekedeteim következményeit minden körülmények között vállaltam, vállalom” – áll a bejegyzésben, melyben hozzáteszi, hogy a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, bevonták a jogosítványát és eljárást indítottak ellene.



"Nem teljesen világos, hogy miért kérik ki mentelmi jogomat, miután arról a helyszínen lemondtam, de a lényegen ez nem változtat. Hibámat őszintén sajnálom és vállalom a felelősséget” – írja a képviselő.

