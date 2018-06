Baleset

Szemtelen vád: Rékasit okolja a sérüléséért a gázolója

hirdetés

Rékasi Károly motorbalesetének ügye lassan három éve lezáratlan és úgy tűnik, még jó darabig az is marad. Az ügy vádlottja és annak új ügyvédje ugyanis a részletes orvosszakértői vélemény ellenére is állítják, hogy a színész maradandó egészségkárosodását, vagyis a végtag rövidülést az okozta, hogy a Rékasi a műtétsorozatot követően nem vigyázott magára eléggé és a lábát rögzítő egyik csavar eltört - írta a Ripost.



A csütörtöki tárgyalási napon ugyan felolvasták a korábbiakat megerősítő orvosszakértői véleményt, amely szerint majdhogynem természetes, hogy a hat csavar egyike eltörött a gyógyulási folyamat során, a vádlott és védője további vizsgálatokat és magánszakértő bevonását helyezték kilátásba, ami jelentősen meghosszabbítja az ügyet.



Teszik ezt annak ellenére, hogy a szakértő kijelentette: a maradandó testi fogyatékosság egyértelműen a baleset következménye és nem az említett csavar eltöréséé. A tárgyaláson az is kiderült, hogy Rékasi Károlynak újabb műtétre, vagy műtétekre lenne szüksége, de minden egyes beavatkozás növeli a szepszis, vagyis az újabb bakteriális fertőzés esélyét. Feltételezhető, hogy a színész ezért hezitál, hiszen korában rengeteget szenvedett a húsevő baktériumtól, ami a műtétek után megtámadta a sérült végtagját.