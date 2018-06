Kivándorlás

Közel egymillió magyar hagyhatta már el az országot

hirdetés

Továbbra is folyamatos a kivándorlás Magyarországról, ugyanakkor 2016-ban "csak" 85 ezren hagyták el az országot, ami 15 százalékos csökkenés az előző évhez képest - írja a Portfolio az OECD friss adatai alapján. A visszavándorlásról azonban kevesebb adat áll rendelkezésre.



A lap szerint ezek az adatok is alátámasztják azt a korábbi becslésüket, amely szerint legalább 600 ezer magyar élhet külföldön. A legtöbben, negyedmillióan az Egyesült Királyságban, több mint 200 ezren Németországban, és csaknem 80 ezren Ausztriában dolgoznak.



Mint írják: ha hosszabb távon vizsgáljuk a tendenciákat még ennél is szomorúbb kép tárul elénk. Az OECD szerint 2006-15 között évente átlagosan 65 ezer magyar próbált szerencsét külföldön. Emellett a 2004-es EU-csatlakozásunk utáni két évben is megindulhattak már sokan, ha erre az időszakra is csak “átlagos” kivándorlást veszünk alapul, akkor 780 ezernél járunk. Ehhez jön a 2016-os 85 ezer és a 2017-es egyelőre nem ismert szám. Összességében tehát majdnem biztos, hogy 900 ezer felett van már azoknak a száma, akik 2014 óta hosszabb-rövidebb ideig elvándoroltak külföldre.