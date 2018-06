Program volt

Több mint öt ezren látogattak el a Városligetben rendezett családi fesztiválra

Több mint ötezer látogatót vonzott a Városligetben megrendezett Liget Budapest Art Park családi fesztivál szombaton - közölte a Városliget Zrt. az MTI-vel.



A rendezvényen színes programokkal várta a látogatókat a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Fővárosi Nagycirkusz és a Magyar Zene Háza is - olvasható az eseményt szervező cég közleményében.



A program célja a megújuló Városliget népszerűsítése volt. Az akadálymentesített rendezvényen az érdeklődők a családi játékok mellett megismerkedhettek a hangszerkészítés fortélyaival, hallgathattak székelyföldi meséket, emellett bábjátékok, ügyességi próbák várták az érdeklődőket.



Az állatkert sátrában állati történetekre felfűzött meséket hallgathattak a gyerekek és körbejárhatták a Holnemvolt Vár titkait. A Néprajzi Múzeum gyerekbarát programokkal várta a családokat, a Magyar Zene Háza állomásán pedig bárki alapíthatott családi zenekart és saját hangszert is készíthetett. A Szépművészeti Múzeum festményei is "kiköltöztek" a parkba, a Fővárosi Nagycirkusz programjain pedig hétpróba várta a gyerekeket.



A rendezvényen több társadalmi szervezet is bemutatkozott.