Állati

Egy játszótérnél tűnt fel újra az országjáró mackó

Sajókeresztúron vették filmre az állatot, amint egy játszótér mellett szaladt el. A videót a Keresztúri Krónika tette föl a Facebookra.

Bejegyzésükben azt írták, hogy a szakemberek szerint az állat a Sajó partján halad lefelé. A rendőrség és nemzeti park igazgatóságának szakemberei figyelőszolgálatot tartanak.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, szerda éjszaka a magyar-szlovák határ közelében engedték szabadon a nőstény medvét, amelynek mozgását fél Magyarország követte az elmúlt hetekben. Az állat több mint 300 kilométert gyalogolt, számos alkalommal érintett lakott területet.



Az ország mackóját Sándorfalvánál fogták be múlt hét szombaton: altatólövedékkel kábították el, mert már lakott területen belül kóborolt. Az elmúlt napokat a Szegedi Vadasparkban töltötte, ott várta, hogy egy szakértői bizottság döntsön a sorsáról.



Mielőtt elengedték, nyomkövető nyakörvet is kapott, ám ettől gyorsan megszabadult az állat - tegnap már nem volt rajta.