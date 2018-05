Liget Budapest

Újra tiszta és friss víz várja a látogatókat a városligeti Felső-tóban

2018.06.01 MTI

A néhány napos munkálatok során a tavat leengedték, medrét fertőtlenítették és iszapmentesítették, majd korszerű vízkeringető és uszadékfogó rendszereket telepítettek, amelyek garantálják, hogy a víz minősége a jövőben is megfelelő maradjon - áll az akció kommunikációjával megbízott ügynökség csütörtöki közleményében.



Mint írják, a városligeti Felső-tónál elengedhetetlenné vált a tó leengedése és medrének kitisztítása a tófenéken felgyülemlett szennyezett iszap, a tó leromlott vízminősége, valamint a hamar jött nyári meleg hatására beindult algásodás miatt.



A speciális munkálatokat megelőzően a szakemberek lehalászták a tóba engedély nélkül betelepített halakat, teknősöket, majd azokat biztonságosan, számukra megfelelő élőhelyre, többek között a Fővárosi Állatkertbe szállították. Erre azért volt szükség, mert a tó nem alkalmas élőhely az abba nagy mennyiségben, felelőtlenül beengedett halfajták számára. Ezt követően kiszerelték a tóban található szökőkutat, levegőztető berendezéseket, szivattyúkat, majd leeresztették a tavat, a folyamat pedig a mederben lévő folyékony iszap kiszivattyúzásával és elszállításával folytatódott.



Ezt követően részletesen átvizsgálták a mederfeneket és a zsiliprendszert, amelyeken kijavították a sérüléseket, repedéseke, majd teljesen fertőtlenítették azt, és eltávolították az algacsírákat annak érdekében, hogy minél kevesebb jelenjen meg az újra feltöltött tóban.



A jó vízminőség hosszú távú fenntartása érdekében korszerű vízkeringető, műanyag testen úszó vízsugárszivattyút helyeztek el a Robinson-csatornánál a víz mozgatására, valamint uszadékfogó mobil skimmereket is üzembe helyeztek, amellyel a tó felszínén lévő uszadékot lehet majd felfogni és eltávolítani. Utolsó lépésekként visszaszerelték a szökőkutat és a levegőztető rendszereket, majd a Széchenyi-fürdőből érkező friss vízzel feltöltötték a medret.



A későbbiekben tervszerűen, ellenőrzött mennyiségben algaevő halakat telepítenek, amelyek szintén segítenek a vízminőség javításában.



A speciális munkáról videó is készült.