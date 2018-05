Fővárosi Közgyűlés

525 forintra emelkedik a várakozási díj az V. kerület nagy részén

Új parkolási fizetőövezeteket alakítanak ki Újbudán és Zuglóban. Az V. kerület nagy részén óránként 525 forintra emelkedik a várakozási díj, míg az állatkertnél csökkennek a parkolási díjak. 2018.05.30

A képviselők 25 igennel, 2 nem szavazat ellenében döntöttek a parkolást is szabályozó fővárosi közgyűlési rendelet módosításáról szerdán.



A testület az újbudai önkormányzat - a kerületi parkolási nehézségek enyhítését célzó - javaslatára módosította a XI. kerületi parkolási szabályozást, amelynek alapján várakozási övezetbe vonják az Egry József utcát, a Bocskai út - Karolina út - Villányi út - Tas vezér utca által határolt területet, a Gellérthegy teljes kerületi részét, az őrmezői lakótelepet, a kelenföldi városrészt - azaz a Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út által határolt területet -, valamint az Infopark területét, de a Warga László út nem kerülne az övezetbe. Továbbá a Műegyetem rakparton is várakozási díjfizetést vezetnek be.



Zuglóban a kerületi önkormányzat javaslatára parkolási díjat vezetnek be a Mexikói út - Kacsóh Pongrác út - Kassai tér - Szikszó park - Lőcsei út - Telepes utca - Fűrész utca - Csömöri út - Lőcsei út - Bosnyák utca - Fűrész utca - Szugló utca - Lőcsei út - Egressy út - Nagy Lajos király útja - Thököly út által határolt területen is.