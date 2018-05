Katasztrófavédelem

45 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás

Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője közölte: a héten Zala megyében és a Tisza-tó térségében teljes körű, vagyis légi és földi kezeléseket is terveznek a szakemberek, Baranya és Somogy megye egyes településein pedig légi beavatkozások lesznek.



Az eddig nem kezelt, Duna menti térségekben - Komárom környékén, a Dunakanyarban, Budapest egyes parti területein, Dunaújváros térségében - földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek - sorolta.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszak esőzései után újabb szúnyoglárva-tenyészőhelyek alakultak ki. Ezeket a szakértők folyamatosan figyelik, és ha a lárvák tömege ezt indokolja, ismét biológiai lárvagyérítést végeznek.



Hozzátette, az elmúlt hét változékony időjárása ellenére jelentős részben sikerült pótolni a kedvezőtlen, esős időjárás miatt elmaradt munkálatokat is. Így több Duna menti régióban, például a Csepel-szigeten, néhány fővárosi kerületben, valamint Tolna megyében, Baja és Mohács térségében, továbbá az Ipoly menti településeken végül a pótnapokon tudták a szakemberek a tervezett földi irtást elvégezni.



Arról is tájékoztatott, hogy a katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető a szúnyoggyérítés heti programja, vagyis az, hogy melyik településen melyik napon lesz permetezés.



Az önkormányzatok a központi program mellett a saját költségvetésük terhére, önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést - közölte Hajdu Márton.