Állatkínzás

Purhabot nyomtak a gyurgyalagok fészkeibe Ménfőcsanakon

Kívülről összesen 34 kézzel betapasztott üreget és 33 purhabbal kifújtat számoltak meg, de később kiderült, sok helyen a kézzel betapasztott lyukak mögé is nyomtak purhabot. 2018.05.24

Lakossági bejelentésre vonultak a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának szakemberei szerdán Győr-Ménfőcsanakra, ahol egy löszfalban több tucatnyi lyukba purhabot fújtak ismeretlenek az ott fészkelő gyurgyalagok üregeibe - számolt be a szörnyű természetkárosításról a Kisalföld.hu.

Kívülről összesen 34 kézzel betapasztott üreget és 33 purhabbal kifújtat számoltak meg, de később kiderült, sok helyen a kézzel betapasztott lyukak mögé is nyomtak purhabot az üregbe a családi házas övezet végén lévő dombtetőn.



A szakértők a rendőrséget is értesítették, mert a madarak elpusztítása, vagy a fészkelőhelyük súlyos károsítása is bűncselekmény. Váczi Miklós, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának őrszolgálat vezetője a megszabadított fészkelőhelyekbe egy másfél méter hosszú endoszkóppal vizsgálta, elhullott fiókát vagy tojást nem találni-e benne, de a löszfal előtt már korábban találtak egyet-egyet.

A nemzeti park munkatársai végül három elpusztult madarat találtak, kettő a lyukban fulladt meg. Az egyik megpróbált egy oldaljáratot vájni, és kitörni, de még 30 centiméter hiányzott neki: sajnos megfulladt.



Váczi Miklós az eset kapcsán elmondta, hogy építkezéskor, a földmunkák során nap végén ponyvahálóval le kell takarni az érintett részeket, mert a fecskék és a gyurgyalagok másnapra könnyen belefészkelehtnek, ekkor viszont fel kell függeszteni a munkát.